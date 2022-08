Emmerich : Polizei: 7000 Besucher beim Feuerwerk

Emmerich Das spektakuläre Finale von „Emmerich im Sommer“ hat nach Angaben der Polizei etwa 7000 Menschen angezogen. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Damit ist nun auch offiziell bestätigt, was viele Besucher in Emmerich am Samstag erlebten. Die Stimmung war ausgelassen, aber friedlich. So sorgten die Bands in der abgesperrten Konzertmeile im hinteren Bereich des Rheinparks für Stimmung. Leider mussten Dutzende Menschen, die ebenfalls hinein wollten, am Eingang warten. Erlaubt waren in dem Konzertbereich nur 500 Personen. Der Sicherheitsdienst hielt sich dran. Rein durfte nur jemand, wenn auf der anderen Seite jemand den Bereich verließ.