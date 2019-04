Abendprogramm : Aus Liebe zum Reeser Platt

Rees Der Geschichtsverein Rees lädt am Mittwoch zum „Rääße Platt“-Abend ein. Auch das Publikum wird in das Programm einbezogen.

Der Geschichtsverein wird die Veranstaltung aufzeichnen und auch dem Stadtarchiv zur Verfügung stellen. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch mal eine Gelegenheit geben wird, solch ein Tondokument herzustellen“, sagt Agnes Jay. „Es ist schön, dass sich so viele Vortragende an dem Abend beteiligen. So sichern wir verschiedene Variationen des Reeser Platt für die Nachwelt.“

Auch das Publikum soll in das Geschehen einbezogen werden. „Es wird immer wieder aufgefordert, mitzusprechen und mitzusingen“, sagt Agnes Jay. Als Hilfestellung werden Texte auf die große Leinwand projiziert. „Zum Abschluss singt die Harmonie noch zwei weitere Lieder, und ich hoffe, dass wir mit dem gemeinsam gesungenen Lied vom Pöntje alle frohgestimmt nach Hause gehen werden“, ergänzt Agnes Jay, deren Begeisterung für das Reeser Platt nicht zuletzt daher rührt, dass sie es als Mädchen nicht sprechen durfte. Aufgewachsen in Rees, als Tochter des Landwirts Eugen Lörcks und der Hebamme Else Lörcks, legte die Mutter großen Wert darauf, dass die Kinder „anständiges“ Hochdeutsch lernten, um eine gute Ausbildung genießen zu können. Der Plan ging auf: Tochter Agnes machte 1966 ihr Abitur in Aspel, verließ Rees, studierte in Köln Englisch und Geschichte und wurde Lehrerin mit Wohnsitz in Kettwig. Doch das Reeser Platt, das einst alle Erwachsenen in ihrem Umfeld sprachen, ging ihr nie aus dem Kopf. Als sie 2012 pensioniert wurde, beschloss sie, genau jenes „Reeser Platt“-Wörterbuch zu schreiben, das sie schon als Schülerin vergeblich in der Bibliothek des Pius-Hauses gesucht hatte. „Die Sprache ist ausdrucksstark und bildstark, manchmal etwas derb, aber ich verbinde mit ihr viele wunderbare Erlebnisse“, sagt Agnes Jay.