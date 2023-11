Kiesabgrabung Unterlagen „Reeser Welle“ ab 20. November einsehbar

Die Firma Hülskens GmbH & Co. KG beantragt beim Kreis Kleve die Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens zur Herstellung eines Gewässers im Bereich der Reeser Welle. In diesem Zuge kommt es zu einer Offenlage der Pläne. Vom 20. November bis zum 19. Dezember liegen die Planänderungen für das Abgrabungsvorhaben Reeser Welle im Reeser Stadtarchiv (Hermann-Terlinden-Weg 1, in Rees) aus und können nach vorheriger Terminabsprache mit Stadtarchivarin Tina Oostendorp, Tel. 02851 51480 oder per E-Mail an: tina.oostendorp@stadtarchiv-rees.de, während der Dienststunden des Stadtarchivs, eingesehen werden. Darüber hinaus werden die Unterlagen auch auf den Internetseiten des Kreises Kleve und der Stadt Rees (Bereich Bauen & Wirtschaft, Aktuelle Beteiligungen) bereitgestellt.