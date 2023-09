Riesiger Ferienpark am Reeser Meer Marissa - Können die ersten Urlauber in vier Jahren einziehen?

REES · Auch wenn es zu Verzögerungen kommt, will Marissa an den Plänen festhalten. Bis 2029 soll der geplante Ferienpark am Reeser Meer fertig sein, ein erster Abschnitt könnte schon im Sommer 2027 in Betrieb genommen werden

01.09.2023, 10:39 Uhr

So soll das Feriendorf am Reeser Mehr aussehen. Foto: Marissa

Von Michael Scholten

Eine zentrale Frage musste Bürgermeister Sebastian Hense in den ersten drei Monaten seiner Amtszeit immer wieder beantworten: „Wie geht es mit dem geplanten Marissa-Ferienpark am Reeser Meer weiter?“ Es sei zwar noch nichts zu sehen, aber im Hintergrund sei „viel geplant, beraten und gerechnet“ worden, versicherte der Bürgermeister in der jüngsten Sitzung des Rates der Stadt Rees.

Um Informationen aus erster Hand zu bekommen, hatte die Verwaltung den geschäftsführenden Gesellschafter von Marissa, Erik Winther, und dessen Geschäftspartner Ulrik Lundsfryd zur Sitzung eingeladen.