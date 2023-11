Fahrerflucht Schülerin angefahren und Fahrt fortgesetzt

(RP) Bei einem Unfall mit Fahrerflucht ist am Dienstag ein zehnjähriges Mädchen leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war die Schülerin gegen 14 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg entlang des Westrings in Richtung Emmericher Straße unterwegs. An der Ampelkreuzung beabsichtigte sie den Westring zu überqueren. Dabei touchierte der Fahrer eines Pkw das Vorderrad ihres Fahrrades, so dass die Zehnjährige gegen den Ampelmast stürzte und sich dabei leicht verletzte. Der Fahrer hielt seinen Pkw kurz an, machte eine Handbewegung in Richtung des Kindes und setzte seine Fahrt dann auf dem Westring in Richtung der Straße Vor dem Rheintor fort. Die Mutter der verletzten Schülerin erstattete bei der Polizei Strafanzeige wegen Unfallflucht.