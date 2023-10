Unfall in Millingen Pkw überschlägt sich

(RP) Nach einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochmorgen in Millingen musste ein 20-Jähriger aus Rees ins Spital gebracht werden. Sein Pkw kam von der Straße ab und überschlug sich. Es besteht der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss fuhr. Wie die Polizei berichtet, befuhr der junge Mann mit seinem Pkw die Straße Schwarzer Weg. In einer leichten Linkskurve kam sein Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Anschließend überschlug sich der Pkw und kam in einer Böschung zum Stillstand. Durch den Unfall verletzte sich der Reeser und musste mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Da der Verdacht bestand, dass der 20-Jährige unter Drogeneinfluss gefahren war, wurde ihm dort eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellten die Einsatzkräfte sicher.