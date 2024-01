Löschzug Elten im Einsatz Audi brennt auf Autobahn aus

Gleich zweimal musste der Löschzug Elten am Wochenende auf die Autobahn ausrücken: Nach Angaben der Feuerwehr wurde die Einheit Elten um am Sonntag gegen 13.45 Uhr zu einem brennenden Pkw auf die A3 in Fahrtrichtung Oberhausen gerufen. Kurz vor der Anschlussstelle Emmerich stand bei Eintreffen der Wehr ein Audi in Vollbrand. Sofort wurde die Brandbekämpfung mit einem C-Rohr unter Atemschutz eingeleitet. Im weiteren Verlauf wurde noch eine Mittelschaumpistole eingesetzt. Aufgrund der Löschmaßnahmen musste die Autobahn in Richtung Oberhausen während des Einsatzes komplett gesperrt werden. Letztlich konnte der Brand durch jedoch schnell gelöscht werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Einsatzstelle wurde nach gut anderthalb Stunden an die Polizei übergeben.