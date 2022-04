Feuerwehreinsatz : Pkw brennt auf Rastplatz Millingen aus

EMMERICH/MILLINGEN Die Emmericher Feuerwehr musste am Samstag einen brennenden Pkw an der Autobahn löschen. Verletzt wurde niemand. Beim Abtransport des Autowracks lief Kraftstoff ins Erdreich.

(RP) Am Samstag wurde der Löschzug Stadt gegen 17.30 Uhr zu einem Pkw-Brand auf die auf den Rastplatz Millingen an der A3 gerufen. Bereits auf der Anfahrt konnte eine deutliche Rauchsäule wahrgenommen werden, der Pkw stand in Vollbrand. Unverzüglich wurde die Brandbekämpfung mit einem Trupp unter Atemschutz eingeleitet. Die Wasserversorgung wurde durch ein Spezialfahrzeug sichergestellt, das 5000 Liter Wasser fasst. Der Fahrer blieb unverletzt, sein Auto brannte jedoch völlig aus. Am Abend musste die Feuerwehr dann noch einmal erneut zum Einsatzort: Beim Verladen des ausgebrannten Pkw waren Reste des Kraftstoffes in einen Gully ausgelaufen. Das Benzin wurde mit einem Ölbindemittel abgestreut. Die Untere Wasserbehörde ließ kleinere Bereiche des Erdreiches ausheben und entsorgen.