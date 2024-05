Christopher Braun aus Elten macht es vor Warum Ping Pong für Parkinson-Patienten gut ist

Emmerich · Christopher Braun vertritt Elten bei den „PingPongParkinson German Open 2024“ in Nordhorn. Der Spieler des Stützpunktes Elten beim TV Jahn will zeigen, was trotz Parkinson so alles geht.

07.05.2024 , 10:57 Uhr

Tischtennis als Therapie. Christopher Braun nahm im vergangenen Jahr in Düsseldorf an den German Open in Düsseldorf teil. Foto: Christopher Braun