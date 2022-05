In Stacheldraht geraten : Gatter geöffnet: Pferd stirbt an Verletzungen

Vehlingen Bereits am Donnerstag haben unbekannte Täter am Windmühlenweg in Vehlingen das Gatter einer Pferdeweide geöffnet. Drei Pferde trabten von der Weide, eines verendete dabei.

(RP) Ein entlaufenes Pferd hat sich in Isselburg-Vehlingen schwere Verletzungen zugezogen und ist daran verendet. Wie die Polizei am Montag berichtetet, hatte das Tier gemeinsam mit zwei weiteren Pferden eine Weide am Windmühlenweg verlassen können, da Unbekannte sich nach ersten Erkenntnissen am Gatter zu schaffen gemacht hatten. Zwei Pferde fanden sich auf einer benachbarten Wiese, das dritte hatte sich in einem Stacheldrahtzaun verfangen, verletzte sich dabei und verendete dadurch. Das Geschehen hat sich in der Nacht zum vergangenen Donnerstag abgespielt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. 02871 2990.