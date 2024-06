Willibrord-Spital in der Krise Appell in Emmerich - Alle sollen die Petition für das Krankenhaus unterschreiben

Damit der Einsatz für das Emmericher Krankenhaus von vielen unterstützt werden könne , liegen ab Donnerstag in allen Arztpraxen, Apotheken, Bäckereien, Banken, in Restaurants und Industriebetrieben Unterschriftenlisten aus. Ebenfalls wird in dieser Woche auf der Plattform change.org eine Online-Petition zum Erhalt des Krankenhauses gestartet. Die Unterschriften werden anschließend NRW-Gesundheitsminister Minister Laumann übergeben.