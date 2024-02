Geschichte aus Rees Die Reeser Stadtmauer ist das wichtigste Exponat

Nach der Schließung der Ziegelei Krupp hatten die in Emmerich tätigen Klinkerwerke Heinrich Muhr die veraltete Anlage erworben und viel Geld in den Bau neuer Hallen und Öfen investiert. Die Produktion von Ziegeln wurde auf dunkle Klinkersteine umgestellt, die bis in die 70er-Jahre hinein in Mode waren und guten Absatz fanden. Als die Nachfrage plötzlich sank, wurde das Werk Ende 1975 endgültig geschlossen, die zuletzt nur noch 15 Arbeiter wurden entlassen oder wechselten zum Werk in Hüthum.