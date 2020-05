Gründer der Senioren Union in Rees : Trauer um Peter van Lier

Gründer der Senioren Union in Rees

Peter van Lier an seinem PC. Diese Aufnahme entstand, als der gebürtige Niederländer noch Vorsitzender der Senioren Union in Rees war. Foto: Endermann, Andreas (end)

REES Peter van Lier ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Der ehemalige CDU-Ratsherr und Gründer der Reeser Senioren Union war ein beliebter Poltiker, der für seine offene Art und seinen Humor geschätzt wurde.

Die CDU in Rees trauert um den Ehrenvorsitzenden der Senioren Union, Peter van Lier. Er ist am ersten Maiwochenende im Alter von 89 Jahren unerwartet gestorben.

Der Unternehmer Peter van Lier, der aus den Niederlanden stammte, belebte 1999 die Senioren Union in Rees auf Bitten des damaligen Bürgermeisters Bruno Ketteler neu und wurde deren Vorsitzender, nachdem er zuvor Seniorenbeauftragter der CDU geworden war. Dem ersten Vorstand gehörten neben van Lier, Stellvertreter Ulrich Weidenfeller und Besitzer Irmgard Ditters, Heinz Belting und Walter Rohm an.

Peter van Lier war aber nicht nur in der Senioren Union aktiv. In den Jahren 2004 bis 2008 war er stellvertretender Parteivorsitzender des CDU-Stadtverbandes Rees, von 2007 bis 2009 gehörte er zudem auch dem Rat der Stadt an.