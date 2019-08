Wahl in 2020 : Peter Hinze tritt noch mal an

Emmerich Er macht es noch mal. Peter Hinze will wieder Bürgermeister werden.

Peter Hinze tritt im Herbst 2020 nochmal als Bürgermeisterkandidat der Emmericher SPD an. Das hat er am Mittwoch in einem Pressegespräch erklärt. Bereits vor wenigen Wochen machte die Nachricht die Runde, doch Hinze wollte sich erst nach der Europawahl öffentlich äußern. Die ist nun einige Wochen her. Seit Mittwoch wissen die Emmericher, was Sache ist.