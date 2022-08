Elten : Peter Berndsen regiert in Elten

Peter Berndsen regiert in Elten

Elten Schützenfest nach zwei Jahren Corona-Pause. Die Martinus-Schützenbruderschaft Elten-Grondstein feierte am Wochenende und ermittelte am Montag ihren neuen Regenten.

Am Montag holten beim Preisschießen die Schützen natürlich auch noch Preise.

Der Karl-Husemann-Pokal ging an Jan Wittenhorst, den Kopf holte sich Daniel Kroesen, das Zepter ging an Simon van Stuijvenberg, der Reichsapfel an Ralf Jansen. Den rechten Flügel sicherte sich Sascha Waltemathe.