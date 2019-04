Heimatserie : Unterwegs mit dem König des Rheins

RP-FOTO: MARKUS VAN OFFERN. Foto: Markus van Offern (mvo)

Emmerich/Rees Saisonstart für die Schiffs-Rundfahrten: Kapitän Rainer van Laak steuert mit der Germania und der Stadt Rees in den kommenden Monaten wieder beliebte Ausflugsziele an.

Von Monika Hartjes

Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön – heißt es. Hier haben wir den Rhein direkt vor der Tür und da bietet sich als Freizeitvergnügen eine Fahrt mit dem Schiff an. Die „Niederrhein-Flotte“ hat verschiedene Touren im Angebot. „Die Leute genießen das ruhige Dahingleiten übers Wasser, finden es entspannend und angenehm ruhig“, hat Kapitän Rainer van Laak festgestellt. Mit zwei Schiffen, der Stadt Rees und der Germania, ist er auf dem Rhein unterwegs. Am Palmsonntag begann in diesem Jahr die Saison. „Dann finden an den Sonn- und Feiertagen unsere beliebten Rundfahrten statt“, so der Chef der Niederrhein-Flotte. Um 10.30 Uhr startet die erste Tour in Richtung Dornick, weiter vorbei an Grieth. Unterwegs erzählt van Laak einiges über den Rhein, den Wasserstand und die Strömungsgeschwindigkeit. „Rund 500 Schiffe pro Tag fahren hier auf dem Rhein.“ Rainer van Laak ist gerne bereit, über die Besonderheiten der Schiffe Fragen zu beantworten. „Ab und zu klopft auch mal ein Gast am Steuerhaus, wenn er etwas wissen möchte.“

Nach einer Stunde endet die Rundfahrt wieder am Emmericher Steiger. Gegen 12 Uhr fährt die Germania dann nach Rees, wo sie gegen 13.15 Uhr ankommt. „Diese Tour ist besonders gut geeignet für Radfahrer, denn ab Rees geht es erst um 16 Uhr wieder zurück. Entweder fährt man Rad in Rees und Umgebung oder man radelt zurück nach Emmerich“, erklärt van Laak. In der Zwischenzeit geht die Schifffahrt weiter, nach Grieth und Grietherort, vorbei am Kernwasserwunderland und zurück nach Rees. Auf allen Fahrten werden an Bord Kaffee, Kuchen und Getränke serviert.

Info Zwei Schiffe stehen zur Verfügung Germania Die Germania ist sechs Meter lang und 9,50 Meter breit. Angetrieben wird sie von drei Motoren mit je 300 PS. Rund 600 Personen haben Platz unter Deck. Stadt Rees Die Stadt Rees ist 42,70 Meter lang und acht Meter breit und hat einen Tiefgang von 1,50 Meter. Sie wurde 1970 gebaut. Kontakt Weitere Informationen, Termine und Preise stehen auf der Homepage unter www.reeser-personenschiffahrt.de.

Auch in Richtung Holland werden Touren angeboten – nach Nimwegen und Arnheim. Gestartet wird ab Rees, aber angemeldete Gruppen ab zehn Personen können auch in Emmerich zusteigen. Morgens um 10 Uhr geht es los und erst am Nachmittag zurück, so dass genügend Zeit für einen gemütlichen Stadtbummel bleibt. Am 6. Mai, 3. Juni, 29. Juli, 26. August und 23. September heißt das Ziel Duisburg. Dort steht zusätzlich eine Hafenrundfahrt durch den größten Binnenhafen Europas auf dem Programm.

Wer sich das historische Städtchen Xanten anschauen möchte, der kann – immer mittwochs – den Liniendienst zwischen Xanten, Rees und Emmerich nutzen. Abfahrt ab Rees um 9 Uhr, 11.30 Uhr, 14 Uhr und 16.30 Uhr, ab Xanten 10.30 Uhr und 15.30 Uhr und ab Emmerich um 12.30 Uhr und 17.30 Uhr. „Das ist auch eine schöne Fahrt für Radfahrer“, empfiehlt der Kapitän. In den Sommerferien gibt es einen Liniendienst auch am Donnerstag zwischen Emmerich und Wesel mit dem Fahrgastschiff Germania. Die Rückfahrt und die Mitnahme von Fahrrädern sind kostenlos, so dass man einen schönen Tag verleben kann.

Neu im Programm ist eine Kombifahrt ab Rees: Mit dem Schiff geht’s nach Wesel, dann steigen die Gäste um in die historische Eisenbahn. Das Schiff befördert alle zurück nach Rees. Diese Sonderfahrt findet am 30. Mai, 20. Juni und 3. Oktober statt.