Emmerich : Personalnot im Rathaus - „Keine Stelle in 2021 neu besetzt“

Personalnot im Rathaus - „Keine Stelle in 2021 neu besetzt“

Emmerich Die Personalnot im Rathaus ist am Dienstag ein Thema in einer öffentlichen Sitzung gewesen. Die Verwaltung nennt erste Zahlen. CDU und BGE treiben ihre Pläne für eine Reform im Rathaus voran.

Die Personalnot im Rathaus ist ein Thema, über das Politik und Verwaltung nun doch offen und in der Öffentlichkeit zu reden scheinen.

Der Grund: Die neue Kämmerin Ulrike Büker hat am Dienstag auf der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses erklärt, dass die Stadt Emmerich in diesem Jahr 600.000 Euro weniger für Personal ausgegeben habe als dies der Stellenplan vorsieht. Und sie freute sich dabei nicht über das eingesparte Geld, sondern erklärte, dass das für die Arbeitsabläufe im Rathaus nicht gut sei.

Krasses Beispiel für die Personalnot ist das Bauordnungsamt, in dem aktuell nur ein Mitarbeiter von fünf im Büro ist und eine Kraft aus einem anderen Amt stundenweise in die Bauordnung versetzt worden ist. Bauanträge werden nur noch entgegengenommen und nicht mehr genehmigt.

Kein Personal, zu langsam – Bauamt in Emmerich sorgt für Ärger

Es brodelt in der Politik

Es brodelt in der Politik : Kein Personal, zu langsam – Bauamt in Emmerich sorgt für Ärger

Der Chef der Emmericher CDU-Fraktion möchte mehr Informationen: „Wir möchten gerne wissen, wie viele Stellen im Rathaus tatsächlich aktuell nicht besetzt sind, sei es durch Krankheit, Elternzeit oder Schwangerschaft. Denn es ist ja ein Riesenunterschied zwischen dem, was der Stellenplan sagt, und der tatsächlichen Situation.“

Ohnehin hatten CDU und BGE in den vergangenen Tagen erklärt, dass die Strukturen im Rathaus unter die Lupe genommen werden müssen. So sollen die Fachbereiche neu zugeschnitten werden. Einen zweiten Beigeordneten soll es ebenfalls geben. Die Stoßrichtung: die Arbeit so verteilen, dass kleinere Einheiten schneller arbeiten können.