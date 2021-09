In Hüthum : Pedelecfahrer (70) bei Unfall schwer verletzt

HÜTHUM Bei einem Unfall am Dienstag ist ein Pedelecfahrer schwer verletzt worden. Der 70-Jährige aus den Niederlanden wurde von einem überholenden Auto touchiert.

(RP) Bei einem Verkehrsunfall an der Gabelung Hüthumer Straße / Hoher Weg wurde am Dienstag gegen 16.55 Uhr ein 70-jähriger Pedelecfahrer aus den Niederlanden schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 70-Jährige mit dem Pedelec auf der Hüthumer Straße in Richtung Borghees unterwegs, als er von einer 68-jährigen Frau aus Emmerich mit ihrem Daimler überholt wurde. Unmittelbar nach dem Überholvorgang beabsichtigte die 68-Jährige vermutlich nach rechts in den Hoher Weg einzubiegen und touchierte dabei das Pedelec des Niederländers, der an der Gabelung weiter die Hüthumer Straße befahren wollte. Bei dem anschließenden Sturz erlitt der 70-Jährige schwere Verletzungen. Er wurde durch einen Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb.