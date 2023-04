Unfall auf der Steinstraße Pkw-Tür geöffnet: Pedelec-Fahrer (81) schwer verletzt

Wie die Polizei berichtet, war der Emmericher kurz nach 14.30 Uhr mit seinem Pedelec auf der Steinstraße in Richtung Tempelstraße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 54 wollte er an einem Seat Leon vorbeifahren, der rechts am Fahrbahnrand auf einer Parkfläche stand. Just in diesem Moment öffnete der 31-Jährige Fahrer des Wagens die Fahrertür, um auszusteigen. Offenbar hatte er den Senior nicht wahrgenommen. Der Pedelecfahrer kollidierte mit der Autotür und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus, später wurde er in eine Spezialklinik verlegt.