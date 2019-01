Zusammenstoß am Markt mit Fußgängerin: Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Rees Bereits am Freitag wurde ein Pedelec-Fahrer aus Rees bei einem Unfall am Markt schwer verletzt. Er war mit einer Fußgängerin zusammengestoßen.

Beim Zusammenstoß einer 69-jährigen Fußgängerin mit einem Pedelec-Fahrer auf der Fahrbahn der Straße Markt in Rees wurde am Freitag gegen 10.45 Uhr der 70-jährige Pedelec-Fahrer aus Rees schwer verletzt, die Fußgängerin verletzte sich leicht. Die Fußgängerin, ebenfalls aus Rees, hatte zum Unfallzeitpunkt die Fahrbahn in Richtung Rathaus überquert und einen von rechts kommenden Pedelec-Fahrer übersehen. Es kam zum Zusammenstoß und beide stürzten zu Boden. Die beiden Verletzten wurden in einer nahe gelegenen Arztpraxis medizinisch versorgt. Der schwerverletzte Pedelec-Fahrer kam anschließend mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.