Kleve/Emmerich/Kreis Kleve : Patrick de Vries ist Geschäftsführer des Kreisdekanats Kleve

Kleve/Emmerich/Kreis Kleve (pbm/cb) Dass er seit vier Wochen jeden Tag von Praest in die Klever Wiesenstraße pendelt, hat Patrick de Vries einer Zeitungsanzeige zu verdanken. Gesucht wurde ein neuer Geschäftsführer für das Kreisdekanat Kleve.

„Die Vielfalt der Aufgaben hat mich angesprochen“, erinnert sich de Vries. Also schrieb der Diplomkaufmann eine Bewerbung, „obwohl ich mich in meinem vorherigen Beruf sehr wohl gefühlt habe“, wie er betont. Doch die Gespräche mit seiner Frau und mit Freunden gaben ihm die Bestätigung. „Viele haben gesagt, dass das genau das Richtige für mich ist“, erzählt de Vries –auf den Rückhalt seiner Familie kann er bauen, auch wenn er an manchen Abenden unterwegs sein wird.

In den vergangenen vier Wochen hat er mit seinem Vorgänger Hubert Lemken, der nach 32 Jahren im Dienst in den Ruhestand gegangen ist, zusammengearbeitet, die ersten Ansprechpartner kennengelernt. „Das war sehr wichtig“, ist der 41-Jährige sich sicher, „auch wenn es große Fußstapfen sind, in die ich nun trete.“ Kreisdechant Johannes Mecking lächelt: „Große Fußstapfen haben den Vorteil, dass man sich in ihnen besser entfalten kann.“ Mit der Zeit könne man dann eigene Akzente setzen – eine Aufgabe, auf die sich der zweifache Vater und frischgebackene Hundebesitzer de Vries schon freut. So möchte er sich als Brückenbauer sehen – nicht zuletzt auf in den rechtsrheinischen Teil des Kreisdekanats, in dem er selber lebt und den er gerne noch stärker einbinden würde.