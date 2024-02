Interview mit Barbara Bohnen „Beim Fasten die eigenen Ziele nicht zu hoch stecken“

Barbara Bohnen Was das Aschekreuz betrifft, immer weniger, aber das hat auch etwas mit der ganz allgemein zurückgehenden Bindung der Menschen mit der Kirche zu tun. Daher wissen auch viele gar nicht mehr, was das Aschekreuz zu bedeuten hat. Auf der anderen Seite war ich allerdings auch sehr überrascht, wie viele Menschen während der Corona-Zeit unser Angebot vom Aschekreuz zum Mitnehmen angenommen haben. Damit hatte ich gar nicht gerechnet. Vor allem nicht damit, dass auch viele kamen, die gar nicht unbedingt zu den typischen Kirchgängern gehörten. Und ich habe ähnliches auch von vielen Kollegen aus größeren Städten gehört, die das „Aschekreuz to go“ schon vorher angeboten haben. Es muss also für einige Menschen doch noch eine wichtige Bedeutung haben.