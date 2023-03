Kirche in Elten Pastor Theo van Doornick geht im Sommer

1983 zog es ihn für weitere fünf Jahre als Kaplan nach St.Josef in Bocholt, wo sein Schwerpunkt in einer großen Pfarrei die Jugendarbeit war. Seine erste Stelle als Pfarrer trat er dann im Oktober 1988 in Dinslaken an. Mit 58 Jahren wollte sich der Seelsorger noch mal verändern und in eine nicht so große Gemeinde wechseln. Ein Prozess der Fusion der Pfarreien von Elten, Hochelten und Hüthum, der schon zehn Jahre lief, fand in dieser Zeit seinen Abschluss. Und neuer Leiter wurde Theo van Doornick.