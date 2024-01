Alarm in Elten Passant riecht Gas - Fünf Stunden Einsatz an einer Baustelle

Alarm für die Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag. Die Einheit Elten wurde gemeinsam mit der Einheit Stadt um 00:55 Uhr zur Fortunastraße/ Ecke Europastraße in Elten gerufen. Dort hatte ein Passant an einer Baustellengruppe Gas gerochen.

Nach ihrem Eintreffen rochen die Feuerwehrleute ebenfalls Gas. Sofort sicherten und sperrten die Feuerwehrleute den Bereich ab und sorgten vorsorglich für Brandschutz. Wichtig: Die Feuerwehrleute überprüften direkt den betroffenen Bereich mit einem Gaswarngerät. „Nach Eintreffen der Stadtwerke Emmerich erfolgte eine umfassende Recherche zur Ursache, die letztlich im Straßenbereich vermutet wurde“, schreibt die Feuerwehr auf ihrer Facebook-Seite. „Seitens der Stadtwerke wurde die vermutete Schadstelle isoliert/abgeschiebert, so dass im Anschluss ein Tiefbauunternehmen den Bereich freilegen konnte.“ Die Feuerwehr begleitete die Maßnahmen und stellte fortlaufend den Brandschutz sicher. Nach fünf Stunden war der Einsatz der Feuerwehr beendet.