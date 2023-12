Sorge in Emmerich um Demokratie Parteien bilden ein Bündnis gegen die AfD

Bereits jetzt gibt es eine Vereinbarung der Parteien im Rat, die Anträge der AfD in Emmerich nicht zu diskutieren. Auf diese Weise soll der Partei kein Forum geboten werden. Zudem werde man, so hieß es am Donnerstag, auch weiterhin präsent sein, wenn die AfD mit Werbeständen in der Innenstadt vertreten sei. In so einem Fall würden die Parteien auch weiterhin mit eigenen Ständen vor Ort sein, um der AfD nicht das Feld zu überlassen. Das habe man in den vergangenen Monaten bereits getan, weil die AfD in Emmerich unter Mithilfe von AfD-Mitgliedern oder Sympathisanten von außerhalb stark vertreten gewesen sei.