Willibrord-Spital in Emmerich in der Krise BGE warnt vor Kahlschlag bei den Krankenhäusern

Nicht nur, dass sich die Geschäftsführung des Klever Krankenhausträgers zum 1. Juni mit Werner Kemper, einem erfahrenen Krankenhausmanager aus dem dortigen Aufsichtsrat, verstärkt hat. Gleichzeitig wird bekannt, dass die Föhrenbach-Klinik (Neurologie) in das Klever Krankenhaus eingebunden wird. Die Mitarbeiter der Klinik vom Landschaftsverband Rheinland sollen zum Katholischen Karl-Leisner-Klinikum wechseln, zu dem neben dem Hospital in Kleve auch die Krankenhäuser in Goch, Kevelaer und Kalkar gehören. Der Standort in Bedburg-Hau wird aufgegeben. Stattdessen soll die Klinik räumlich in das Klever Hospital integriert werden.