Emmericher Innenstadt : Parkscheinautomaten jetzt auch „kreditwürdig“

EMMERICH Gut für Besucher aus den Niederlanden: Die Parkscheinautomaten in der Emmericher Innenstadt akzeptieren jetzt auch ausländische Geldkarten.

Bisher konnten Besucher ihren Parkschein in der Emmericher Innenstadt nur mit Bargeld oder relativ umständlich über ein Lastschriftverfahren mit ihrer EC-Karte an den Automaten bezahlen. Ausländische Geldkarten wurden aus technischen Gründen nicht akzeptiert. Seit kurzem sind fast alle Parkscheinautomaten so aufgerüstet worden, dass eine Kartenzahlung mit PIN-Eingabe problemlos möglich ist. Die Systemerweiterung unterstützt die gängigsten Kartendienste, wie vPay, Maestro, Master, VISA, PayPass und Paywave und ermöglicht so auch Kartenzahlungen von ausländischen Konten.