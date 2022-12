Hilfe für den Handel in Emmerich Kostenfreies Parken erst mal bis Ende Januar

Der Anstoß kam von der Emmericher Werbegemeinschaft, die in einem Schreiben an Bürgermeister Peter Hinze auf die aktuelle Baustellensituation in der Innenstadt hingewiesen hat, durch die insbesondere die Parkplätze im Bereich Neumarkt/Paaltjessteege nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung stehen. Durch die Aussetzung der Parkgebühren auf dem Geistmarkt und dem Rathausvorplatz erhoffen sich die Händler eine bessere Erreichbarkeit ihrer Geschäfte und zusätzliche Kundschaft in der Innenstadt.