Müll : Beschwerden über Papierberge an der Straße

Rees Privatunternehmen ließ Kartons und Papier im historischen Stadtkern stehen. Der Bauhof musste vor Weihnachten den Papierabfall entsorgen.

(bal) Von Einheimischen und Besuchern der Stadt Rees wurden am Wochenende an gleich mehreren Stellen im historischen Stadtkern unschöne Papierberge wahrgenommen. In der Vergangenheit wurden Papier und Kartonage unabhängig von der städtischen Abfallentsorgung auch durch private Unternehmen abgeholt, was in den letzten Wochen offensichtlich wohl nicht mehr geschehen ist. Hintergrund könnte eine jetzt erhobene Gebühr durch das Unternehmen gewesen sein.