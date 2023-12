PAN Kunstforum Das PAN treibt’s ziemlich bunt

Den Kalender gibt es dieses Mal ausschließlich in der Premium-Version. Das heißt, hochwertiges, sehr dickes Papier, das nicht reflektierend ist. Mit dem so genannten Profisilk-Verfahren, das eine hervorragende Wiedergabe der verwendeten Bilddateien ermöglicht, wurde der Kalender von der Druckerei J. L. Romen in einer Auflage von 400 Stück gedruckt. „Früher mussten die Plakate zu einer Repro-Anstalt gebracht und abfotografiert werden, bevor sie n den Druck gingen, heute verwenden wir Digitaldateien mit einer sehr hohen Auflösung“, erklärt PAN-Kuratorin Christiane van Haaren.