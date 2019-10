Erweiterung : Palliativteam bekommt fachkundige Verstärkung

Der Pflegekern des SAPV-Teams in Emmerich/Rees: Carmen Tenhagen, Martina Arens, Monika Seelen, Hildegard Nitsch, Claudia Boshuven und Esther ten Brinke (v.l.). Foto: caritas

Emmerich/Rees Die gelernte Krankenschwester Hildegard Nitsch unterstützt ab sofort die Fachkräfte in Emmerich und Rees.

(RP) „Ich hatte schon ein paar schlaflose Nächte, bevor ich mich als Mutter von zwei Kindern für die SAPV-Stelle gemeldet habe“, erklärt Hildegard Nitsch, die als jüngstes Mitglied im Caritas-SAPV-Team Emmerich/Rees begrüßt wurde. Aber was macht eigentlich so ein SAPV Team? SAPV steht für spezialisierte ambulante palliative Versorgung. Der Begriff Palliativ steht dabei für schmerzlindernd; die Beschwerden einer Krankheit lindernd, aber nicht ie Ursachen einer Krankheit bekämpfend.

„Ein SAPV-Team steht Patienten in ihrem letzten Lebensabschnitt zur Seite und zwar neben der bestehenden Versorgungsstruktur, also zusätzlich“, erklärt Elke de Lasberg, die koordinierende Pflegefachkraft der Caritas in Rees. Als Kooperationspartner des Palliativ Netzwerkes Rhein-Maas ist sie tätig für den Versorgungsraum Emmerich und Rees.