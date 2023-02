Geschäftswelt „Ottos Imbiss“ kommt zurück

REES · Die Imbisstube am Markt soll im Sommer wieder eröffnet werden. Was sich in der Geschäftswelt der Reeser Innenstadt in nächster Zeit sonst noch so tun wird.

22.02.2023, 18:00 Uhr

Die Imbissstube am Markt soll wieder mit Leben gefüllt werden. Foto: Michael Scholten

Von Michael Scholten

Das Gerücht gab es schon länger, jetzt gibt es erste Fakten: „Ottos Imbiss am Markt wird zurückkommen“, sagt Oliver Scholten, der das Lokal vom neuen Eigentümer des Hauses Markt 34 gepachtet hat. „Die Imbissstube soll im Sommer in komplett neuem Gewand wiedereröffnet werden“, sagt Scholten und verspricht „ein sehr traditionelles Konzept mit nostalgischen Anklängen“, also einen „Imbiss aus der guten alten Zeit.“