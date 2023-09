Gastronomie „Imbiss aus der guten, alten Zeit“

Rees · Sabrina Hensel, Michael Pardolla und Oliver Scholten werden Anfang Oktober in Rees ihren Imbiss am Markt eröffnen. Der Name „Otto“ ist eine Hommage an den früheren Betreiber Otto Hanrath.

15.09.2023, 12:00 Uhr

Noch arbeiten Michael Pardolla (links), Oliver Scholten und Sabrina Hensel auf einer Baustelle, doch Anfang Oktober soll „Otto – Imbiss am Markt“ öffnen. Foto: Michael Scholten

Von Michael Scholten

„HPS Gastro GmbH“ steht auf dem Klingelschild am Markthaus mit der Nummer 34. Dahinter stecken die Anfangsbuchstaben der Familiennamen dreier Menschen, die ein Stück Reeser Gastronomiegeschichte fortschreiben möchten: Sabrina Hensel, Michael Pardolla und Oliver Scholten arbeiten auf Hochtouren daran, die Imbissstube wiederzubeleben, die Otto Hanrath (1933-2016) am 1. März 1979 an gleicher Stelle eröffnete, nachdem er zuvor schon einen Imbiss am Standort des heutigen Museums betrieben hatte.