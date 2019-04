Osterfest : Osterfeuer an der Kapelle und in Oberhüthum

Emmerich Am Wochenende laden zahlreiche Osterfeuer zum geselligen Abend ein.

(RP) Das Osterfeuer der St.-Christophorus-Gemeinde wird am Ostersonntag, 21. April, um 19 Uhr an der Fatimakapelle mit dem Licht der Osterkerze angezündet. Dazu werden Osterlieder gesungen, die die Freude über den Sieg Jesu über Tod und Grab zum Ausdruck bringen. Für Getränke und einen kleinen Imbiss ist gesorgt. Der Erlös hieraus ist für die verletzten Kriegskinder, die im Willibrord-Krankenhaus behandelt werden und für die Jugendarbeit der Pfadfinder bestimmt. Annahme von Schnittgut ist nur am Samstag, 20. April, von 10 bis 13 Uhr durch Helfer der Feuerwehr.

Ein anderes Osterfeuer, bei dem sich am Sonntag viele Emmericher treffen werden, ist das der St.-Michael-Schützen in Oberhüthum (ab 18 Uhr auf der Wiese am Hekerenfelderweg). Während sich die Kinder auf der Hüpfburg austoben, haben Eltern Gelegenheit, bei Getränken und Leckerem vom Grill gute Gespräche zu führen. Und weil dort immer irgendwer wie zufällig eine Gitarre dabei hat, wird auch so manches Liedchen angestimmt.