Pop Bar Pop aus Österreich und Indien

Am Freitag, 26. Januar, gibt es dann Pop aus Neu Dehli: Bei der Singer-Songwriterin Ditty sind Musik und Natur untrennbar miteinander verwoben. Die Songs ihrer EP „Skin” sind Erkundungen und Streifzüge in die grundlegende Verbindung des Menschen mit Mutter Erde. Das ist eine spirituelle Verbindung, die Ditty’s Meinung nach leider immer mehr verloren geht. Ditty schreibt ihre Texte wie Briefe an sich selbst und an ihre Liebsten. Sie sind ein Ort der Nähe und Verletzlichkeit. Vielleicht ist das der Grund, warum Menschen, die ihr zuhören, sich so unwillkürlich berührt fühlen.