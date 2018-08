Emmerich : Wilhelm Nakath gibt sein Amt ab

Wilhelm Nakath bei einer Versammlung des Praester Heimatvereins. Foto: MArkus van van offern

Emmerich Wilhelm Nakath gibt sein Ehrenamt als Ortsvorsteher in Praest ab. Er ist an Parkinson erkrankt und kann seine Aufgaben deshalb nicht mehr so erfüllen wie er es gerne möchte.

PRAEST (moha) Nach zweimaligem längeren Klinikaufenthalt hat Wilhelm Nakath sich schweren Herzens dazu entschlossen, aus gesundheitlichen Gründen das Amt des Ortsvorstehers von Praest aufzugeben. Seit 14 Jahren hat er dieses Amt inne. „Es waren bewegte Jahre in positiver Hinsicht“, sagt der 67-Jährige. Es gab nur wenige Probleme. „Ich kann gut zuhören, wenn jemand seinen Ärger loswerden möchte.“ Er verstand sich immer als Vermittler.

Vor etwa acht Jahren bekam Nakath die Diagnose „Parkinson“. Trotzdem versah er seine Aufgaben als Ortsvorsteher weiterhin mit viel Einsatz und Engagement. Doch in der letzten Zeit verschlimmerte sich die Krankheit, er kam für mehrere Wochen ins Krankenhaus. In dieser Zeit feierten fünf Praester ihren hohen Geburtstag und waren entsprechend enttäuscht, dass Wilhelm Nakath nicht zu ihrem 80., 85. oder sogar 90. Geburtstag erschien. „Die Krankheit ist so weit fortgeschritten, dass es mir immer schwerer fällt, unter vielen Menschen zu sein“, erklärt der Praester, der mit viel Freude diese Besuche absolvierte und immer ein gern gesehener Gast war. Er hat einen guten Draht zu den älteren Bewohnern des Dorfes. Man kannte ihn, weil er ja schon in Praest geboren war, erzählte ihm gerne von den Problemen und Geschehnissen im Ort.

Gleich zu Beginn seiner Ortsvorsteher-Tätigkeit holte er alle 14 Vereine des Dorfes zusammen, die sich dann im St. Johannes-Jugendheim gemeinsam präsentierten. „Ich konnte vieles bewegen, was mir viel Spaß machte, auch wenn es manchmal nur Kleinigkeiten waren“, sagt Wilhelm Nakath. So half er jemandem, eine Baugenehmigung zu bekommen, unterstützte den Bau des Spielplatzes im Neubaugebiet und hatte einen guten Kontakt zum Bauhof, so dass manches Loch in der Straße schnell und unbürokratisch geflickt wurde. Er kümmerte sich um das Thema „Betuwe“, sprach mit den Anwohnern und Behörden und initiierte Info-Veranstaltungen. Außerdem sorgte er unter anderem dafür, dass die Straße „Praestsches Feld“ schon jetzt ausgebaut wurde. „Damit wollte die Stadt warten, bis die Unterführung an der Betuwe fertiggestellt sein sollte. Das hätte aber noch sehr lange gedauert.“ Vor einigen Jahren schloss der Eigentümer der Thomasgasse diese Straße für die Praester, so dass man nicht mehr um die Kirche herumlaufen konnte. Nakath sprach mit dem Mann und mit der Stadt und sorgte so dafür, dass die Stadt die Straße zurückkaufte und diese wieder öffentlich wurde. Hin und wieder wurde sein Einfluss als Ortsvorsteher aber auch etwas überschätzt: Einmal bat ihn eine Dame darum, doch dafür zu sorgen, dass nicht so viele LKWs über die B8 fahren.



Vorsitzender des Heimatvereins wird Nakath vorerst bleiben. „Das macht mir viel Freude und ich habe ein tolles Team um mich, das mich tatkräftig unterstützt“, sagt er. Sein vier Jahren hat er den Posten inne, Ehefrau Brigitte übernimmt viele Aufgaben. Seit dieser Zeit stieg die Mitgliederzahl von 80 auf 130.