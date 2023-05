Kultur Geigenbeißer und Lichter-Schnecken

In seinen Grußworten zur Eröffnung der neuen Ausstellung brachte Sebastian Hense am Sonntag nun seine Freude darüber zum Ausdruck, dass nun wieder eine bunte und vor allem vielfältige Werkschau in der ersten und zweiten Etage zu sehen ist. Die grün-weißen Kabel, die aktuell aus vielen Löchern in der Decke hängen, seien aber ausdrücklich kein Bestandteil der Ausstellung, betonte der Bürgermeister, sondern lediglich der Modernisierung und Digitalisierung im Rathaus geschuldet.