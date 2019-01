Orgelfestival in Emmerich: Hörgenuss an 1500 Pfeifen

Emmerich Zur Feier der erfolgreichen Restaurierung der Peter-Orgel beginnt am Sonntag ein Orgelfestival in der Christuskirche.

Die Evangelische Kirchengemeinde Emmerich führt im Januar und Februar ein ambitioniertes Orgelfestival durch, dass in der Christuskirche Emmerich stattfinden wird. Der Anlass dieses Festivals ist die aufwändige Renovierung der großen Peter-Orgel der Christuskirche, die in den vergangenen Monaten stattgefunden hat und mit der Orgelabnahme durch den Orgelsachverständigen inzwischen abgeschlossen wurde. Im Rahmen dieses Orgelfestivals wird an jedem Sonntag im Januar bis Mitte Februar ein exponiertes Konzert in der Christuskirche geboten.