15.000 Besucher bei Open Air in Bocholt : „Das Leben muss ja weitergehen“

15000 Fans feierten am Hünting eine Riesenparty. Foto: Latzel

Bocholt Endlich wieder feiern nach der Corona-Pause. Das war bei der Party mit Felix Jaehn, Robin Schulz und Alle Farben offenbar die Devise. So lief der Abend im Stadion Hünting.

Von Sebastian Latzel

Unglaublich. Diese Menschenmassen. Endlich wieder raus nach zwei Jahren Corona-Pausen, scheint die Devise in Bocholt zu sein. Die Fans strömen in langen Schlangen zum Stadion am Hünting, zum ersten großen Event nach langer Wartezeit. Viele scheinen darauf sehnsüchtig gewartet zu haben, sagen sich „endlich“. Wie Maik Knüfer, Angela Gietzen, Alena und Pascal Wesenberg. Sie sind aus Bocholt, Reken und sogar Wilhelmshafen nach Bocholt gekommen, feiern ganz vorne in der ersten Reihe. Corona? „Klar, das hast du noch im Hinterkopf, aber das Leben muss ja weitergehen. Außerdem sind wir alle dreimal geimpft“, erzählen sie. „Und vor dem Festival haben wir uns noch alle getestet, wir wissen, das Corona nicht vorbei ist.“ Das Quartett feiert ausgelassen ohne Maske, wie fast alle an diesem Abend.

Tanja und Marlies aus Bocholt sind mit ihren Kindern zum Open Air gekommen. Die beiden haben die Berichte über Infektionen bei „Rock am Ring“ gelesen. Hat man da nicht Bedenken, zu so einem großen Festival zu gehen? „Wir haben die Karten bereits im Winter gekauft und natürlich kriegst du mit, dass die Corona-Zahlen jetzt wieder steigen. Aber es muss ja auch so etwas wie ein normales Leben geben. Ich fühle mich hier nicht unsicher“, sagt Tanja. Ihre Freundin ergänzt. „Wir müssen lernen, mit Corona zu leben. Inzwischen ist es so etwas wie eine Grippe und mit der leben wir ja auch.“

Felix Jaehn fühlte sich wie auf der Mainstage bei Parookaville. Foto: Latzel

Ganz klar: Jetzt an dem Abend ist Corona in Bocholt vorbei. Es geht darum, endlich wieder gemeinsam eine Riesenparty zu feiern. Dazu hat das Stadtmarketing die erste Garde deutscher DJs geholt. DJ Alle Farben präsentiert sich zur Eröffnung bestens aufgelegt. Es stört auch nicht, dass es taghell ist und die Lightshow ihre Wirkung noch nicht so entfalten kann. Es gibt Konfetti, Flammensäulen und das erste Hit-Feuerwerk samt Geburtstagsständchen für Manager Stefan. DJ Alle Farben alias Frans Zimmer hat beste Laune, auch er genießt es, wieder vor den Massen aufzutreten. Hinter der Bühne nimmt er sich Zeit für Fotos mit zwei Polizistinnen.

Die Show war gigantisch. Foto: Latzel

Da steht bereits Felix Jaehn auf der Bühne. Denn das ist der Vorteil, wenn die DJs kommen: Die Umbaupausen sind kurz, die Party kann schnell weitergehen. Es gibt die nächsten Raketen, die nächsten Hits. Jaehn ist von Anfang an begeistert. „Was geht denn hier ab? Ist ja wie bei Parookaville auf der Mainstage.“ Spätestens jetzt ist Bocholt in DJ-Kreisen geadelt.

Robin Schulz soll morgens noch auf Ibiza gewesen sein. Abends steht er pünktlich auf der Bühne. Obwohl es inzwischen dunkel geworden ist, setzt er seine Sonnenbrille keine Sekunde ab, gibt sich wortkarg und widmet sich stattdessen intensiv den Reglern seines DJ-Pults. Jetzt in der Dunkelheit wirkt die Lightshow erst so richtig gigantisch. Immer wieder steigen Leuchtraketen in den Himmel, speien die Kanonen vor der Bühne Nebelsalven aus. Es ist Partyzeit. Der Hünting wird zum Dancefloor.

Der Kartenverkauf lief glänzend. „Es ist deutlich zu spüren, dass die Leute da einen Nachholbedarf haben“, sagt Stadtmarketing-Chef Ludger Dieckhues. Und Bernd Dicks vom Parookaville-Team berichtet im Backstage-Bereich, dass auch für das Mega-Event in Weeze im Juli ein Rekordbesuch erwartet werde. „Das Infektionsrisiko draußen ist minimal, das sagen alle Experten“, sagt er. „Die Leute haben einfach Bock drauf, nach zwei Jahren wieder zu feiern.“