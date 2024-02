Kneipe „Onder de Poort“ in Emmerich Fußball ist nicht mehr Kult – „In der verbotenen Ecke hängt auch ein Schal von Dortmund“

Es gibt Gäste, die kommen genau deswegen. Zwei von ihnen - ein Mann und eine Frau - haben sogar extra ihre eigenen Gläser bei Andre Miesen deponiert. Die Rede ist von Guinees. Die irische Biermarke haben nicht viele im Ausschank. In Emmerich gibt es das nur in der Gaststätte „Onder de Poort“ an der Rheinpromenade und in den Ratsstuben in Elten.