Pflegekräfte in Rees mit Corona infiziert : Auch Bundeswehr könnte Agnesheim helfen

Pflegekräfte in Rees mit Corona infiziert

Blick aufs Agnesheim in Rees. In dem Seniorenheim haben sich Mitarbeiter und Bewohner infiziert. Foto: Markus Balser

REES Viele Mitarbeiter der Einrichtung in Rees sind aktuell in Quarantäne, die Versorgung der Bewohner wird daher schwierig. Das Haus braucht dringend Unterstützung.

Die Situation im Agnesheim hat sich über das Wochenende verschärft. „Drei weitere unserer Mitarbeiter mussten in Quarantäne“, berichtet Wilhelm Rohde, stellvertretender Leiter der Pro-Homine-Senioreneinrichtungen gGmbH, zu der auch das Agnesheim gehört. Wie berichtet, hatte die Einrichtung am Freitag gemeldet, dass sich 36 Bewohner und 15 Mitarbeiter mit Corona infiziert haben. Rohde hatte daraufhin angekündigt, dass das Heim kurz davor stehe, eine Notstandsmeldung abzusetzen, um die Versorgung der Bewohner weiter sicherzustellen.

Noch ist es nicht so weit. Rohde versucht, Mitarbeiter aus anderen Einrichtungen von Pro Homine zum Agnesheim zu holen. „Doch auch da sind die Möglichkeiten inzwischen begrenzt, weil die Zahl der Mitarbeiter, die in Quarantäne müssen, auch in den anderen Häusern zunimmt“, sagt er.