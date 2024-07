Bürgerschützen Rees Der vierte Mann schießt den Vogel ab

Klar, dass da am Montagabend tund ums Bürgerhaus noch viel zu feiern war. Einen Höhepunkt des Schützenfestes gab es aber auch schon am Tag zuvor, nämlich bei der Parade am Sonntag, die bei besten äußerlichen Bedingungen von zahlreichen Zuschauern in der Reeser Innenstadt verfolgt wurde. Wie immer, war der Reiterzug mit rund 20 Pferden besonders eindrucksvoll. Neu war in diesem Jahr eine Kutsche, die von zwei stattlichen Rössern gezogen wurde. Ihre Passagiere waren unter anderem Ehrenmajorin Magda Dresen und Ehrenmajor Erwin Roos. „Das ist eine neue Idee, die wir jetzt künftig immer in die Parade integrieren. Damit wollen wir auch jenen älteren und verdienten Mitgliedern die Möglichkeit geben, an der Parade teilzunehmen“, so Oliver Ketzinger.