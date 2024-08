Ungewöhnlicher Gast im Rathaus „Oli radelt“ - und macht in Emmerich Station

Nach einem Essen in der Societät und einer Übernachtung mit Rheinblick ging es für Oli Trelenberg heute weiter in Richtung Rheinberg. Von dort aus geht es dann weiter nach Düsseldorf, bevor dann am Freitag die diesjährige Spenden-Radreise am Wohnort in Hagen endet. Alle Infos und Reiseberichte von Oli Trelenberg finden sich auf der Homepage www.oli-radelt.de. Außerdem berichtet er aktuell über seine Reisen auf dem Facebook-Kanal „Oli Radelt“.