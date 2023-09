Oldtimertreffen Deichshow: Treffen mit Kultcharakter

HAFFEN · Seit 2011 laden Markus Heynen und seine Familie zum beliebten Old- und Youngtimer Treffen an der Museumsscheune in Haffen ein. Auch am Sonntag kamen wieder viele Autofans an den Deich.

17.09.2023, 16:00 Uhr

Ank und Anton van London waren mit ihrem Citroen Baujahr 1929 nach Haffen gekommen. Foto: Monika Hartjes

Von Monika Hartjes

Da schlug das Herz jedes Oldtimerfans höher. Am Sonntag fand am Rheindeich in Haffen endlich wieder das beliebte Oldtimer- und Youngtimer-Treffen statt. Wegen Corona musste es in den Jahren 2019 bis 2021 ausfallen. „Und im letzten Jahr bin ich selbst erkrankt und wir mussten die Veranstaltung eine Woche vorher absagen“, erzählt Organisator Markus Heynen.