Reeser Firmengeschichte Frühere Oldenkott-Fabrik steht zum Verkauf

Es ist keine alltägliche Immobilie, die das Maklerunternehmen RE/MAX derzeit an einen Investor vermitteln möchte. Die ehemalige Tabakfabrik Oldenkott samt des 6834 Quadratmeter großen Grundstücks am Groiner Kirchweg steht zum Verkauf und soll 1,8 Millionen Euro kosten, zuzüglich einer Käuferprovision von 3,57 Prozent. Das fünfstöckige Haupthaus wurde im Jahr 1928 gebaut, in einer Werbebroschüre aus den 1930er-Jahren wurde „die breit zwischen Felder und Wiesen des Niederrheins hingelagerte Werksanlage“ wegen ihrer „vorbildlichen Einrichtung mit den modernsten Maschinen“ als „der führende Betrieb für Qualitätsrauchtabake“ beschrieben.