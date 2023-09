Xantener Oktoberfest Wiesn-Aufbau läuft – Vorfreude in Emmerich steigt

Das Xantener Oktoberfest beginnt am Freitag, 29. September, und geht drei Wochen lang, also bis zum 15. Oktober. Das Festzelt öffnet an den drei Wochenenden. Vor allem an den Freitagen und Samstagen werden jeweils mehrere Tausend Menschen erwartet. Der Vorverkauf läuft. An den Samstagen könne es schon eng werden, an den Freitagen gebe es eher noch Karten, sagte Ingenlath. Die Tickets werden über den Online-Shop des Xantener Oktoberfestes verkauft. Sie beginnen bei 32,50 Euro.