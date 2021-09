An der Bergswicker Straße : Drei Tage Oktoberfest in Rees

Vom 22. bis 24. Oktober wird an der Bergswicker Straße gefeiert. Foto: dpa/Matthias Balk

REES Vom 22. bis zum 24. Oktober findet auf dem Festplatz an der Bergswicker Straße in Rees wieder ein Oktoberfest statt. Eintrittskarten soll es in Kürze online geben.

(bal) Wie das Veranstalterteam um den Isselburger Gastronom Detlef Westerhoff auf seiner Facebookseite mitteilt, müssen aufgrund der angespannten Pandemielage allerdings die Zugangsbestimmungen verschärft werden. So ist die zugelassene Personenanzahl im Festzelt begrenzt. Zudem gilt die 2G-Regelung. Das heißt, alle Gäste müssen genesen oder geimpft sein. Eine negative Testbescheinigung reicht nicht aus. Die Karten können in Kürze online reserviert werden. Es wird sie ausschließlich übers Internet geben.