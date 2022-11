Offener Ganztag : OGS-Ausbau in Millingen: Grüne blitzen ab

In vier Jahren soll ein rechtlicher Anspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder bestehen. Die Rahmenbedingungen dafür sind jedoch noch völlig unklar. Foto: dpa/Marijan Murat

MILLINGEN/REES Anders als von den Grünen gewünscht, will die Stadt Rees noch keine Planungen für einen Ersatzbau des OGS-Gebäudes an der Grundschule in Millingen vorantreiben.

Die Reeser Grünen sind in der vergangenen Woche im Schulausschuss mit ihrem Antrag gescheitert, vorbereitende Planungen für einen Ersatzbau des Gebäudes der Offenen Ganztagsschule (OGS) in Millingen zu beginnen und sich dafür um Fördermittel zu bemühen. Die Lage in Millingen sei „grenzwertig“, vor allem im Sommer, so Grünen-Sprecher Helmut Wesser mit Blick auf den Zustand des für die OGS genutzten Pavillons. Auch die zwischenzeitlich installierte Klimaanlage helfe da nicht viel.

Doch die Mehrheit des Ausschusses folgte der Empfehlung der Stadtverwaltung, die dort – zumindest vorerst – nicht tätig werden will. Kurzfristig bestehe dazu keine Notwendigkeit, langfristig aber schon, hieß es seitens der Stadt. Mit dem Träger der OGS, Fortuna Millingen, sei dies bereits abgestimmt. Die Verwaltung will erst dann in eine Planung einsteigen, wenn auch klar ist, wie die Rahmenbedingungen für den rechtlichen Anspruch zur ganztätigen Betreuung von Grundschulkindern aussieht. Die soll in vier Jahren kommen. „Um das umsetzen zu können, scharren die Städte und Gemeinden mit den Hufen und warten händeringend auf die Vorgaben, aber von Bund und Land kommt nichts“, sagte Bürgermeister Christoph Gerwers. So lange nicht klar sei, was für die OGS künftig überhaupt an Räumlichkeiten und möglicherweise auch Personal gebraucht werde, sei es nur wenig sinnvoll und eventuell auch förderschädlich, Planungen bereits jetzt in Gang zu setzen.