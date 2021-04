Emmerich/Rees : Bewerben: Das Öko-Jahr und die erste eigene Bude

Heather Sophie Ernst und Jakob Meißner absolvieren derzeit ein Freiwilliges Ökologisches Jahr in Bienen. Foto: Naturschutzzentrum Bienen

Emmerich/Rees Neue Sache lernen und dann auch noch zum ersten Mal so richtig unabhängig sein? Das Naturschutzzentrum in Bienen sucht nicht nur Abiturienten. Eine junge Emmericherin ist ein Beispiel dafür.

Viele Jugendliche wissen nicht, was sie nach der Schule machen sollen. Eine Ausbildung? Zum Berufskolleg?

Wer sich nicht schlüssig ist, vielleicht einfach etwas für sich und seine Persönlichkeitsentwicklung machen möchte und dazu auch noch Lust auf Arbeit in und für die Natur hat, der ist vielleicht in Rees-Bienen genau an der richtigen Stelle.

Denn dort gibt es das Naturschutzzentrum für den Kreis Kleve. Untergebracht in einer alten herrschaftlichen Villa an der Niederstraße 3. Hier arbeiten Biologen und Fachleute, die sich um eine Reihe von Schutzgebieten im Kreis Kleve kümmern. Und es gibt zwei junge Leute, die derzeit in Bienen wohnen und mitarbeiten.

Es sind Heather Sophie Ernst und Jakob Meißner. Die Beiden absolvieren ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ). Jakob hat sich dazu entschieden, nach dem Abitur das freiwillige Jahr anzutreten und danach zu studieren.

Heather Sophie wollte nach dem Realschulabschluss, den sie an der Emmericher Gesamtschule erlangte, ein Jahr lang etwas ganz anderes als Schule oder Ausbildung machen.

Und genau solche Leute wie die 16-Jährige, die in wenigen Tagen 17 wird, sucht das Naturschutz-Team in Bienen derzeit. Denn es ist nicht richtig, dass ein Freiwilliges Ökologisches Jahr nur etwas für junge Leute ist, die ihr Abitur gemacht haben und später etwas in der Richtung studieren wollen.

Deshalb gilt: Wer unter 27 Jahre alt ist und Interesse an Natur- und Umweltschutz hat, ist beim FÖJ in Bienen richtig. Und natürlich nicht nur dort. Es gibt bundesweit jede Menge Einsatzmöglichkeiten. Das Naturschutzzentrum in Bienen hat jetzt einen Aufruf gestartet und will gezielt junge Leute mit einem Schulabschluss der Sekundarstufe 1 ansprechen.

Die Möglichkeit, so ein Jahr in Bienen zu absolvieren, kennen viele noch nicht. Heather Sophie kannte es. Sie schickte ihre Bewerbungsunterlagen auf die Reise und stellte sich in Bienen vor. Und bekam die Stelle. Sie hat nicht einen Tag bereut.

Das liegt nicht nur an der Arbeit in der Natur mit den Fachleuten, die jede Menge wissen über die Tiere, Vögel und Pflanzen in den Schutzgebieten. Das Drumherum ist auch spannend. Denn in der alten Villa in Bienen gibt es ganz oben eine Wohngemeinschaft für die Leute aus dem Freiwilligen Jahr. Und regelmäßig kommen Praktikanten, die dort ebenfalls ein Zimmer haben. Eine gemeinsame Küche lädt zu gemütlichen Abenden ein. Und - natürlich ganz wichtig für junge Leute: Das WLAN ist top. Es gibt keine Schwierigkeiten mit Handy oder Laptop.

Nebenbei: Es gibt nicht nur die eigene Bude (sprich: Wohnen ohne die Eltern), sondern auch pro Monat 385 Euro. Das eigene Zimmer in der WG kostet nichts.

„Du lernst viel über Artenschutzprojekte, die Pflege von Gehölzen, weißt nachher, wie man die Größe eines Gänseschwarms zählt und Vögel kartiert, aber arbeitest auch im Büro mit bei der Dateneingabe“, beschreibt Heather Sophie einen Teil der Aufgaben.

Für sie ein Riesenspaß: Im Sommer die Arbeit mit Neoprenanzug mitten im Altrhein in Bienen.

Das Jahr gibt auf jeden Fall jede Menge Einblicke in die Vielfalt der ökologischen Berufsfelder. Wenngleich die junge Emmericherin nach dem Ende ihres Jahres in Bienen etwas völlig anderes machen wird: Sie fängt eine Lehre in einem Friseursalon in Kleve an. Die Liebe zur Natur und die Liebe zur Mode schließen sich eben nicht aus.

Natürlich gibt es für die jungen Leute auch Urlaub. Und zehn Tage extra, damit sie sich bei Berufspraktika für die Zeit nach dem FÖJ umschauen können.

In dem ökologischen Jahr ab August 2021 erwarten die Teilnehmer zudem fünf Seminare (Wasser, Energie und Klima, Wegwerfgesellschaft und Konsum, Nationalpark Eifel und Landwirtschaft), zu denen sich FÖJ-ler aus dem ganzen Land in wechselnden Tagungsorten treffen.

Wegen Corona finden diese Seminare derzeit allerdings nur online statt.