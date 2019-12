Service : Rathaus macht Weihnachtspause

Emmerich (RP) Das Rathaus und das Bürgerbüro an der Steinstraße sind zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen. Ab Donnerstag, 2. Januar, stehen die Mitarbeiter wieder zur Verfügung. Gleiches gilt für das Theaterbüro am Grollschen Weg.

Die Sperrgut- und Grünschnittannahme am Blackweg ist am Freitag, 27. Dezember (von 10 bis 18 Uhr), am Samstag, 28. Dezember (von 10 bis 14 Uhr) und am Montag, 30. Dezember (von 10 bis 18 Uhr) geöffnet.